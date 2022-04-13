Еммануель Макрон віддає перевагу обережним висловлюванням про війну Росії проти України

Президент Франції Еммануель Макрон відмовляється називати «геноцидом» дії Росії у війні проти України, а також стверджує, що росіяни і українці є «братами», повідомило у середу, 13 квітня, «Радіо Свобода».

Відповідаючи на запитання під час інтерв’ю телеканалу France 2, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін «геноцид» на означення вбивства українців російськими військовими, Макрон сказав: «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] – брати».

«Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі. Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі, нашій європейській землі», – зазначив Макрон.

Президент Франції, який зараз балотується на другий термін, також згадав про співпрацю Франції з Україною у розслідуванні імовірних воєнних злочинів.

«Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних», – сказав Макрон.

Зазначимо, що президент США Джо Байден 12 квітня вперше означив словом «геноцид» дії, до яких вдається Росія на території України. Звертаючись до американців, він наголосив, що їхній добробут не має залежати від того, чи «диктатор вчинить геноцид», маючи на увазі дії російського лідера Володимира Путіна щодо українців.

Інші світові лідери, такі як прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Польщі Анджей Дуда також використовували слово «геноцид», щоб описати дії Росії в Україні. Використання такої риторики наразі не тягне за собою ніяких юридичних наслідків, але має значну політичну вагу.