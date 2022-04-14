Еммануель Макрон вважає, що кваліфікувати дії Росії як геноцид мають юристи, а не політики

Президент Франції Еммануель Макрон виправдав своє рішення не використовувати слово «геноцид» стосовно дій Росії, стверджуючи, що словесна ескалація не допоможе Україні.

«Слово “геноцид” має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками», – заявив Еммануель Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр у четвер, 14 квітня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на Le Point.

За його словами, держави, які вважають це геноцидом, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися.

«Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю», – зазначив Макрон і додав, що таке втручання перетворить їх на воюючі сторони.

«Кожен повинен знати, як зберегти розум, словесна ескалація не допомагає Україні», – наголосив президент Франції.

Нагадаємо, напередодні Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробили президенти США Джо Байден і Польщі Анджей Дуда.

В МЗС України заявили, що небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує.