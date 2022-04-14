Макрон пояснив відмову називати дії росіян в Україні геноцидом
Президент Франції вважає, що слово «геноцид» не допоможе Україні
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Президент Франції Еммануель Макрон виправдав своє рішення не використовувати слово «геноцид» стосовно дій Росії, стверджуючи, що словесна ескалація не допоможе Україні.
«Слово “геноцид” має значення і повинне бути кваліфіковане юристами, а не політиками», – заявив Еммануель Макрон під час передвиборчої поїздки в Гавр у четвер, 14 квітня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на Le Point.
За його словами, держави, які вважають це геноцидом, повинні за міжнародними конвенціями втрутитися.
«Це те, чого хочуть люди? Я так не вважаю», – зазначив Макрон і додав, що таке втручання перетворить їх на воюючі сторони.
«Кожен повинен знати, як зберегти розум, словесна ескалація не допомагає Україні», – наголосив президент Франції.
Нагадаємо, напередодні Макрон в інтерв'ю телеканалу France 2 відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробили президенти США Джо Байден і Польщі Анджей Дуда.
В МЗС України заявили, що небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує.