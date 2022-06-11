Самохідна гармата-гаубиця Panzerhaubitze 2000 здатна стріляти на відстань до 40 км

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 приблизно 22 червня. Про це він розповів у інтерв’ю НВ.

Посол зазначив, що, попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодну одиницю важкої зброї.

«Станом на сьогодні, на 105 день війни РФ проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки - щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки - жодної не було поставлено до України», – зазначив він.

Посол зазначив, утім, що ближчим часом очікується здійснення щонайменше двох обіцянок щодо поставок важкої зброї.

«7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, – ми ці системи отримаємо десь 22 червня», – зазначив Мельник.

Пізніше очікується поставка ЗСУ Gepard.

«Це теж стара зброя – 30 одиниць: 15 Gepard – до кінця липня, ще 15 - до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації», – додав він.

Раніше видання Spiegel повідомило, що попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці важкого німецького озброєння.