Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що протягом останніх місяців Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії. У своєму Twitter він опублікував дані Східного комітету німецької економіки.

«Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, Німеччина в січні-квітні 2022 року збільшила імпорт з Росії на 60% (!) і перерахувала Москві майже на 6 мільярдів євро більше (у порівнянні з даними за аналогічний період минулого року). При цьому торгівля України з Німеччиною впала на 11%», – зауважив посол.

Варто зазначити, що, згідно з даними, німецький експорт до Росії впав на понад 26%. Російсько-німецький товарообіг в цілому зріс на понад 20%.

Наприкінці травня стало відомо, що попри обіцянки Німеччина за 9 тижнів звела до мінімуму військову підтримку України і практично не надала зброї.

Наприкінці квітня стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, який направила Україна, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.