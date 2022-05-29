Попри обіцянки Німеччина за 9 тижнів звела до мінімуму військову підтримку України і практично не надала зброї, пише вранці в неділю, 29 травня, «Українська правда» з посиланням на німецьке видання Welt.

Ще 19 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни, наприклад, США, Канада, Велика Британія і Франція, хоча насправді США та Британія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну. Протягом кількох тижнів Шольц повторював, що підтримка Києва продовжується, востаннє – на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: «Путін піде на серйозні переговори про мир лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну».

Але, як видно з документів, наявних у Welt, з кінця березня Німеччина також майже не надала Україні навіть якоїсь легкої зброї.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. Зокрема, Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії, запчастини для кулеметів, «запальнички», шнури, що детонують, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку. За даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому – 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет «Стріла».

Українська армія потребує також протикорабельних ракет типу «Гарпун». Україна підтвердила це у листі до Німеччини від 9 квітня та 1 травня.

На запит Welt речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що «інформація про конкретні постачання зброї має відношення до безпеки та засекречена, тому я прошу вашого розуміння, що я не можу ні надати більш детальної інформації, ні підтвердити подробиці».

Наприкінці квітня стало відомо, що Міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, який направила Україна, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Україна просила Німеччину надати для боротьби з російською агресією низку важких озброєнь: танки Leopard, БТР Puma та Marder, БТР Boxer і Fuch. Крім того, Україна повідомила федеральний уряд і промисловість Німеччини про гостру потребу в реактивних системах залпового вогню та протикорабельних ракетах, а також протитанкових ракетах типу Milan і Spike.

Міноборони на настійну вимогу канцелярії Олафа Шольца почало скорочувати списки і в результаті перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок. Зникло все важке озброєння, яке німецька промисловість хотіла продати Україні. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Загальна вартість усіх консолідованих німецьких озброєнь для України становить лише 307 мільйонів євро, хоча уряд Німеччини заявляв про виділення 1 млрд євро, більша частина якого нібито мала піти Україні.