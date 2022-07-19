Уряд Німеччини, попри свої обіцянки, скоротив військову підтримку України, опозиція вважає таку поведінку ганебною. Про це повідомляє Die Welt.

Як зазначає видання, скорочення поставок випливає зі списку поставленої до Києва зброї, який сам федеральний уряд опублікував 21 червня.

Відтоді його тричі оновлювали та доповнювали новими товарами, за чим стежило Welt. Зазначається, що за останні три тижні Україна отримала дві поставки. У перший тиждень липня Київ отримав з Німеччини 42 тисячі сухпайків. Друга поставка включала 102 неброньовані автомобілі.

Опозиція різко розкритикувала відсутність подальших поставок.

«Демонстративне небажання федерального уряду постачати зброю завдає шкоди репутації Німеччини. Коаліція закриває очі на те, що демократія та свобода зараз захищаються саме на сході та півдні України», – заявив Торстен Фрай, парламентський секретар фракції ХДС в Бундестазі.

На запитання, чи підтримка, поставлена за останні три тижні, відповідає їхнім власним очікуванням, зовнішньополітичний речник парламентської групи СДПН Нільс Шмід сказав «Так».

Однак уряд Шольца критикують не тільки в опозиції, а й в коаліції, зокрема, у вільній демократичній партії.

«Хоча економічна, гуманітарна та фінансова підтримка Німеччини є взірцевою, канцлер не може переконливо виправдати своє небажання постачати важке озброєння», – сказав речник ВДП з оборонної політики Александр Мюллер.

Останній раз Німеччина здійснювала істотне постачання зброї до України чотири тижні тому. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних Києву на початку травня.

Згідно зі списком федерального уряду, вони були доставлені 28 червня разом із новими боєприпасами, ще 5000 шоломами, обладнанням для боротьби з безпілотниками та запасними частинами до автомобілів. До цього федеральний уряд уже зводив обсяг своєї військової підтримки до мінімуму.