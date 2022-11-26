Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відвідав військові навчання Tumak 22, 25 листопада 2022

Розміщення комплексів протиракетної оборони Patriot в Україні є вигідним і для безпеки південно-східної частини Польщі. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час відвідин навчань НАТО «Тумак 22» поблизу польсько-білоруського та польсько-російського кордону, повідомило пізно ввечері в п’ятницю польське Міністерство оборони.

«Розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні є вигідним для безпеки південно-східної частини нашої країни; тому що ракетна безпека на сході України також означає безпеку на сході Польщі», – сказав Блащак.

Він аргументував це необхідним часом реакції на ворожу ракету.

«Уся справа в часі реакції. «Петріоти», дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетнуть польський кордон, але трагічна подія, що сталася 15 листопада, сталася лише за кілька кілометрів від українського кордону. Ця ракета прилетіла на польську територію за кілька секунд. Цього часу замало, щоб ефективно її збити», – пояснив польський міністр оборони.

Другою причиною на користь розміщення ПРО Patriot в Україні Блащак назвав можливість трактувати збиття російської ракети над українською територією польськими військовими як вступ Польщі у війну.

«Збити таку ракету над українською територією означало б вступ Польщі у війну, а ми цього не хочемо. Розміщення «Петріотів» на заході України підвищує безпеку як західної України, так і Польщі», – наголосив голова Міноборони країни-союзниці.

Третьою причиною на користь передачі ПРО Patriot Києву Блащак назвав можливість повного знеструмлення в Україні через нестачу протиракетних систем і, як наслідок, збільшення українських біженців до Європи.

«Інтенсивні ракетні обстріли українських електростанцій... викликають відсутність доступу до електрики. Як наслідок, через зиму викличуть чергову хвилю біженців, а з погляду як безпеки України, так і безпеки Польщі та всієї Європи краще, щоб чергової хвилі біженців не було», – пояснив він.

По-четверте, Блащак не погодився з аргументом, що ПРО Patriot нібито "надто технологічні" для України.

«Німецькі «Петріоти» – це стара версія, 1980-х років, тому не можна сказати, що вони технологічні... В Україну вже передана техніка, яка набагато технологічніша, ніж німецькі Patriot, – я маю на увазі комплекси HIMARS», – сказав міністр оборони Польщі.

Після падіння ракет у Польщі Німеччина запропонувала Варшаві розмістити американські комплекси Patriot, що належать ФРН, на її кордонах. 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова керівної партії Ярослав Качинський запропонували Німеччині розмістити Patriot у західній частині України.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами території Альянсу має бути узгодженим з усіма країнами-членами. Але генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передавати Україні ті чи інші системи ППО/ПРО чи ні – вирішувати урядам країн, зауважує LIGA.net.