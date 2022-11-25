Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у польському Пшеводуві не виявили решток другої ракети, про яку раніше повідомлялося. Про це повідомило «Польське радіо».

За словами Дуди, наразі в ході розслідування встановлено, що після масованого обстрілу України на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

«Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося», – зазначив польський президент.

Дуда додав, що вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – на території України.

«Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України», – сказав він, наголосивши, що «це був трагічний випадок, який стався з вини Росії».

Нагадаємо, 15 листопада в селі Пшеводув на території агропідприємства пролунав вибух. Це сталося під час масованої російської атаки та територію України. На місці події загинуло двоє людей. Пізніше МЗС Польщі повідомило, що вибух спричинила ракета російського виробництва.

Наступного дня у Польщі заявили, що не вважають інцидент з ракетою у селі Пшеводув нападом на країну і трактують інцидент як нещасний випадок. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що на території Польщі впала ракета типу С-300, і що, ймовірно, це була ракета, яку використовували українські сили.