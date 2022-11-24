Розміщення німецьких Patriot в Україні треба узгоджувати з іншими членами НАТО

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що можливість використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу, зокрема в Україні, має бути узгоджена з іншими державами-членами організації. Про це, як пише Spiegel, вона заявила у відповідь на ініціативу Польщі розмістити німецькі системи ПРО Patriot з українського боку кордону.

«Для нас важливо, щоби Польща могла розраховувати на союзників, які будуть підтримувати один одного – навіть у важкі часи – і особливо Польща в її незахищеній позиції», – заявила Ламбрехт.

Саме тому, за її словами, німецька сторона пропонує посилити місію Air Policing, а також розмістити на польській території комплекси Patriot, що стоять на озброєнні в Німеччині.

«Системи Patriot є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, тож тому і можна було зробити цю пропозицію Польщі», – додала міністр.

Водночас вона наголосила, що розміщення оборонних систем поза територією Альянсу потребує узгодження з іншими членами НАТО.

«Пропозиції, які відхиляються від цього, потрібно зараз обговорити з НАТО та нашими союзниками», – зауважила Ламберхт.

Нагадаємо, що міністерство оборони Німеччини 21 листопада 2022 року офіційно запропонувало Польщі надати дві батареї комплексів Patriot та поновити патрулювання винищувачів Eurofighter для посилення польської ППО.

Своєю чергою, польський міністр оборони Маріуш Блащак запропонував передати їх в Україну для того, аби убезпечити її від подальших жертв і відключень електроенергії, а також підвищити безпеку на східному кордоні Польщі.