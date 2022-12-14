Системи Mamba (SAMP-T) працюють на 80 км і можуть запустити вісім ракет за 10 секунд

Франція та Італія схвалили прохання України про поставку систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T). Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час слухань у Національній асамблеї Франції, повідомляє французька газета Challenges.

«Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони. Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, і італійці підтвердили нам, що готові його виконати. Таким чином ми можемо задовольнити їхні потреби», – заявив посол.

Наразі останні перешкоди для цього зняті.

Зазначимо, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до уряду Італії з проханням про надання Україні систем протиповітряної оборони SAMP-T

«Системи протиповітряної оборони. На сьогодні це для нас найбільший пріоритет. Ви знаєте чому. Тому що ми хочемо, щоби наші люди повернулися додому з-за кордону, щоб їхні діти мали змогу піти до школи, до університету тощо. Але без безпеки, без ППО ми не можемо цього забезпечити. Дуже небагато країн виробляють ППО – не лише мають, а й виробляють. Італія разом із Францією та Німеччиною виробляє комплекси SAMP-T. І ми їх потребуємо», – сказав Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Що таке система ППО Mamba (SAMP-T)

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км.

ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP/T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції - 32 штуки, Італії - 6 штук, Сінгапура - 12.