155-міліметрові буксировані гаубиці TRF1

Франція передала Україні шість 155-міліметрових буксированих гаубиць TRF1. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє LB.ua з посиланням на французьке видання Ouest-France.

За його словами, Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, що охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб.

Серед них шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale».

Також уряд Франції передав Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання) та боєприпаси різних калібрів.

Нагадаємо, що 29 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Франція передала Україні нову реактивну систему залпового вогню LRU.

Додамо, що гаубиці TRF1 (фр. Canon tracte de 155 mm Tr F1, укр. 155-мм буксирована гармата F1) виготовлялися компанією Nexter (раніше Giat Industries), яка також є виробником САУ CAESAR.

Останні чотири TRF1 у французькій армії були зняті з озброєння у 2022 році. Після заміни на САУ CAESAR близько 100 гаубиць TRF1 перебували на зберіганні.

TRF1, зі стволом у 39 калібрів, здатна зробити шість пострілів за хвилину та відправляти звичайний 155-мм снаряд на 24 км, а активно-реактивними снарядами може вражати цілі на відстані до 30 км. Ресурс ствола TRF1 розрахований на 3000 пострілів.