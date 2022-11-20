Crotale – французький ЗРК малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями

Україна отримала від Франції зенітний ракетний комплекс Crotale, що здатен збивати крилаті ракети. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у інтерв’ю журналу Le Journal du Dimanche.

За його словами, серед останньої переданої Україні військової допомоги – дві батареї ЗРК Crotale, а також дві ракетні системи залпового вогню.

Раніше Франція передала Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar. Себастьєн Лекорню зазначив, що Україна отримає від Франції також ракети Milan та Mistral, близько 60 бронетранспортерів VAB, протитанкові міни HDP-2A2, засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози та найновіші прилади нічного бачення.

Уряд України просив Францію про радіолокаційні станції, однак цей запит іще розглядається. Також Франція долучиться до центру обслуговування військової техніки для України у Словаччині. Роботу цього центру координуватиме спільна франко-німецька асоціація KNDS. Там, зокрема, мають обслуговувати та ремонтувати гаубиці PzH 2000, САУ Caesar, зенітні танки Gepard, бронетранспортери Dingo.

Загалом парламент Франції схвалив передачу Україні допомоги на 200 млн євро, що дозволить замовляти військове обладнання у французького оборонпрому та самостійно обслуговувати поставлені системи. Також Франція навчає українських військових.

«Наша початкова мета – навчити 2000 осіб із загалом 15000, як запропонували на рівні ЄС. 400 українських військових вже пройшли навчання, зокрема на системах, які ми надаємо», – зазначив французький міністр оборони.

Загальний обсяг французької військової допомоги Україні наразі сягає 550 млн євро.