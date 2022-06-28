Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну «значну кількість» бронетранспортерів і додаткові самохідні артилерійські установки «Цезар». Про це пише «Укрінформ».

«Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю - ред.), які оснащені зброєю», – сказав міністр.

Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ «Цезар» крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.

Раніше Сполучені Штати Америки планують вже цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої зенітно-ракетної системи середньої та великої дальності.

Крім того, у відповідь на запити України, вже на цьому тижні США можуть оголосити про іншу військову допомогу, до якої увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси й контрбатарейні радари.