Себастьєн Лекорню розповів про три рівні навчання українських військових у Франції

Франція візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу, заявив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

«Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів», – сказав міністр і нагадав, що у Франції вже проходили навчання артилеристи для систем CAESAR.

За словами міністра, підготовка проходитиме на трьох рівнях: спочатку загальна підготовка бійця. Потім про конкретні потреби повідомляють українці, наприклад, про логістику. І третій рівень навчання на озброєнні, яке Франція передає Україні.

Лекорню не погодився, що Франція постачає мало військової техніки порівняно з іншими союзниками. «По тому, що реально виходить, і за ефективністю ми можемо бути в першій п'ятірці країн», – сказав він.

Міністр також підтвердив майбутнє постачання зенітних систем Crotale, «особливо корисних у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями». За його словами, це відбудеться впродовж двох місяців. Франція також вивчає на прохання України постачання ракет класу «земля-земля», таких як LRU (системи залпового вогню).

Як зазначає «Європейська правда», міністри закордонних справ членів Європейського Союзу на засіданні 17 жовтня мають схвалити рішення про створення тренувальної військової місії для України та виділити додаткові 500 млн євро для озброєння української армії.

За даними ЗМІ, ЄС хоче значно збільшити бюджет Європейського інструменту сприяння миру. Наразі ведеться обговорення про 10-12 млрд євро на перспективу до 2027 року, але конкретних рішень у ЄС не ухвалили.