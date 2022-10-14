MIM-23 Hawk свого часу був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

Влада Іспанії відправила Україні чотири зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Дякую моїй колезі з Іспанії Маргариті Роблес за рішення відправити 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk до України», – заявив міністр оборони України.

Резніков уточнив, що це «швидка реакція на запит України в рамках домовленостей зустрічі "Рамштайн 6"».

MIM-23 Hawk належить до минулого покоління ЗРК, свого часу був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

Попри те, що MIM-23 Hawk був введений в експлуатацію ще у 1960 році за цей час він пройшов чотири основні модернізації, останні з яких, зокрема масова Phase III, пройшли у 90-х роках фактично перед його виводом з експлуатації.

Остання розповсюджена модернізація включала цифровізацію комплексу з можливістю одночасного перехоплення декількох цілей та знищення маловисотних цілей.

Дальність знищення цілей – до 45-50 км, висотність цілі – до 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.