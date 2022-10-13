Вертольоти Ка-32 були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції

Португалія вирішила передати Україні шість вертольотів «Камов» радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції. Про це оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, передає «Главком» з посиланням на видання Observador.

«На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів «Камов», які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати», – сказала Каррейрас.

За її словами, вертольоти будуть надзвичайно корисними для України, і «українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу». Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його.

Зазначимо, що Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби. Крім того, влада цієї країни також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.