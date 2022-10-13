Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.

«Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва», – заявив генсек.

Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що Росія застосувала проти України 86 дронів-камікадзе Shahed-136. 60% із них було знищено українськими військовими. Через масове використання росіянами дронів-камікадзе для атаки українських міст генсек НАТО заявив, що на найближчій зустрічі міністрів оборони країн НАТО (так званий «Рамштайн») головною темою буде постачання Україні додаткових систем ППО.