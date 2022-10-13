НАТО надасть Україні засоби для боротьби з іранськими дронами
Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.
«Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва», – заявив генсек.
Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що Росія застосувала проти України 86 дронів-камікадзе Shahed-136. 60% із них було знищено українськими військовими. Через масове використання росіянами дронів-камікадзе для атаки українських міст генсек НАТО заявив, що на найближчій зустрічі міністрів оборони країн НАТО (так званий «Рамштайн») головною темою буде постачання Україні додаткових систем ППО.
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