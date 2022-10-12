Єнс Столтенберг закликав держави НАТО надати Україні більше систем ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу, 12 жовтня, заявив, що на найближчій зустрічі міністрів оборони країн НАТО (так званий «Рамштайн») головною темою буде постачання Україні додаткових систем ППО. Про це повідомив у Telegram голова офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляється, Генсек НАТО закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії.

«Ми розглянемо, як збільшити підтримку України, і пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони України», – сказав Столтенберг.

Він також зазначив, що сьогодні він матиме зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

«Сьогодні ми зустрінемося з міністром оборони України паном Резніковим і наш меседж від партнерів НАТО полягатиме в тому, що ми непохитні у своїй підтримці України, ми підтримуватимемо їх так довго, як це буде потрібно», — сказав Столтенберг.

Як повідомляє «Громадське», у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні,12 жовтня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

До штаб-квартири також прибув міністр оборони України Олексій Резніков, який має провести декілька зустрічей. Резніков має ознайомити міністрів Альянсу з останніми подіями в Україні та терміновими потребами на зиму.

Очікується, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО обговорять, зокрема, надання Україні засобів протиповітряної оборони. Генсек зазначив, що Україна велика країна і НАТО розуміє, що їй терміново потрібні засоби ППО.

«Союзники надали ППО, але нам потрібно навіть більше. Нам потрібні різні типи ППО: засоби протиповітряної оборони короткої та великої дальності, щоб перехоплювати балістичні ракети, крилаті ракети, дрони, різні системи для різних завдань, – сказав Столтенберг.