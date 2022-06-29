Лідери країн-членів НАТО на саміті в Мадриді, Іспанія, 29 червня 2022

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники Альянсу ухвалили рішення, спрямовані на посилення позицій. Він наголосив, що таке посилення буде вперше з часів холодної війни.

«Сьогодні лідери НАТО вирішили докорінно змінити нашу оборону і стримування, щоб відреагувати на нову реальність безпеки. Ми підсилимо нашу передову оборону. Ми посилимо наші бойові групи у східній частині Альянсу до рівня бригади, ми трансформуємо Сили реагування НАТО та збільшимо чисельність сил підвищеної готовності до більше ніж 300 тисяч осіб», – повідомив він у середу, 29 червня, в Мадриді на прес-конференції після завершення першої сесії роботи саміту НАТО, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Зазначимо, що стандарт бригади НАТО налічує від 3200 до 5500 військовослужбовців.

Крім того, за словами генсека, союзники домовилися розмістити заздалегідь більшу кількість обладнання та запасів військового спорядження, більше засобів передового розгортання, таких як протиповітряна оборона, посилити управління та контроль і вдосконалити плани оборони із заздалегідь визначеними силами для захисту конкретних союзників.

«Уперше з часів холодної війни ми маємо такі плани із заздалегідь визначеними силами. Вони працюватимуть разом із національними збройними силами та ознайомляться з місцевістю, об'єктами та заздалегідь розміщеними запасами, щоб ми могли посилитися ще швидше», – пояснив він зміст цього рішення.

Нагадаємо, лідери країн-членів НАТО на саміті 29 червня визнали Росію найсерйознішою загрозою своїй безпеці.