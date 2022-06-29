Тепер Росія — це загроза не лише для України, але і для країн Північноатлантичного Альянсу

В середу, 29 червня, на саміті НАТО в Мадриді було затверджено нову стратегічну концепцію Північноатлантичного альянсу, в якій Росію визначили як «найсерйознішу і пряму загрозу» безпеці союзників. Про це повідомляє прес-служба НАТО.

У документі Росія визначається як «найсерйозніша і пряма загроза» безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні.

У концепції пояснюють, що Росія прагне встановити сфери впливу і прямий контроль шляхом примусу, підривної діяльності, агресії та анексії. Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти НАТО і його партнерів.

«Збройне нарощування Москви, в тому числі в Балтійському, Чорноморському та Середземноморському регіонах, а також військова інтеграція з Білоруссю, кинули виклик нашій безпеці та інтересам», – йдеться в документі.

Концепція не уточнює, чи вважає Альянс Росію своїм ворогом чи противником, але готовий до агресії з її боку.

«Ніхто не повинен сумніватися в нашій силі та рішучості захищати кожен дюйм території союзників, захистити суверенітет і територіальну цілісність союзників та подолати будь-якого агресора», – йдеться у документі.

У тексті концепції згадується, що НАТО продовжуватиме розвивати партнерські відносини з Боснією та Герцеговиною, Грузією і Україною, і що Північноатлантичний альянс підтверджує своє рішення, ухвалене на саміті в 2008 році, та подальші рішення щодо Грузії та України.

Також сказано, що жорстока агресивна війна Росії проти України серйозно змінила безпекову ситуацію, а неодноразові порушення нею міжнародного гуманітарного права та звірства спричинили невимовні страждання та руйнування. У НАТО визнали, що «сильна, незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності євроатлантичного регіону».

Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.

Тепер Росія — це загроза не лише для України, але і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що НАТО реагуватиме на ворожі дії Росії, посилюючи оборону всіх союзників.

Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за важливістю документом НАТО. Він підтверджує цінності Альянсу, дає колективну оцінку викликів безпеки та спрямовує політичну та військову діяльність Альянсу. Як нагадує «Громадське», попередню версію було ухвалено на саміті НАТО в Лісабоні в 2010 році. Нову версію увалили на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.