У НАТО вважають пріоритетом зараз перемогу України у війні, після чого Альянс буде готовий повернутись до переговорів щодо вступу Києва. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на заяву офіційного представника Альянсу.

«Зараз фокус українського уряду – виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемося до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання тимчасових проміжків… І, знову ж таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз – виграти війну», – сказав він на брифінгу під час саміту організації.

Представник НАТО зазначив, що рішення, ухвалене союзниками у 2008 році на Бухарестському саміті, є незмінним.

«Вона діє. Ми все ще бачимо Україну як члена НАТО в майбутньому. Україні вирішувати, коли і як приймати рішення. Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Північноатлантичного союзу», – зазначив він.

За словами представника Альянсу, Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки.

«Вона також важлива для глобальної безпеки. Тому що те, що Росія зараз робить щодо України, це також те, що інші країни можуть зробити. Однак для нас в НАТО Україна має бути незалежною та суверенною територіально країною у плані безпеки. Це критично для нашої безпеки. І це теж не зміниться», – підсумував він.