У Польщі Сполучені Штати створять постійний штаб п’ятого армійського корпусу

Президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі в з’язку з російською загрозою. Про це глава США заявив під час зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом на полях саміту НАТО, повідомляє «Європейська правда».

«Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі», – заявив Джо Байден, додавши, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах – на суші, в повітрі та на морі.

Він повідомив, що США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота і таким чином кількість американських есмінців там зросте від 4 до 6.

У Польщі, за словами Байдена, Сполучені Штати створять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність військ США і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.

США також відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Британії та посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії. У Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада у розмірі до 3 тис. бійців та 2 тис. іншого персоналу.