Використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни. Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних використанню Україною американських систем HIMARS.

Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато «Шахедів» проти цивільних цілей у тилових районах. Імовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

ISW пише, що російські війська, схоже, вже використали значний відсоток постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії «сотні» безпілотників правильні.

Напередодні в Генштабі повідомили, що Росія застосувала проти України 86 дронів-камікадзе Shahed-136. 60% із них було знищено українськими військовими.