Французька система ППО Crotale, яку, за даними Sky News, отримає Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу France 2 ввечері в середу, 12 жовтня, повідомила «Європейська правда».

За його словами, Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет «для захисту України від ракетних ударів і дронів».

Макрон додав, що нова військова допомога надійде в найближчі тижні, але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

За даними джерела Sky News, Франція передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті.

Крім того, президент Франції розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані, але заперечив, що йдеться про напад України на територію Росії.

«Цілі зрозумілі – щоб вони (Україна) повернулася на кордони 1991 року. Питання в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. У певний момент в інтересах України та Росії буде повернутися за стіл переговорів», – вважає він.

Нагадаємо, в середу союзники України домовилися допомогти створити їй інтегровану систему протиповітряної оборони. Також Нідерланди пообіцяли Україні надати зенітні ракети, загальною вартістю 15 млн євро.

Посилення військової допомоги Україні відбулося після масованих ракетних ударів росіян по українській енергетичній інфраструктурі, які були завдані 10 і 11 жовтня.