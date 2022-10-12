У Брюсселі відбулася вже шоста зустріч Контактної групи по Україні під егідою США

Контактна група по Україні, зустріч якої відбулася у середу, 12 жовтня, в рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО, готові поставити в Україну системи протиповітряного захисту так швидко, як це дозволяють фізичні можливості для їх постачання. Наразі союзники готові надати Україні ті системи, які є доступними.

«Ми маємо намір надати ті системи, які ми маємо і які є доступними, які мають доступними такі країни як Німеччина. Ми також будемо намагатися надати додаткове знаряддя для існуючих систем, які українські сили вже використовують зараз», – зазначив глава Пентагону Ллойд Остін під час прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи, повідомляє Укрінформ.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначив, що країни, які брали участь у конференції, готові допомогти та працюють над тим, щоби Україна створила інтегровану систему протиповітряної оборони, в тому числі, з використанням більш старих систем ППО.

«Про що просить Україна, і що ми можемо надати – це інтегрована система протиповітряної оборони. Вона не контролює весь повітряний простір України, але призначена для контролю над пріоритетними об’єктами, які Україна хоче захистити. Ми говоримо про системи короткого радіусі дії та низьких висот, середнього радіусу дії та середньої висоти, і далекобійні системи великої висотності. Це суміш всіх таких систем, що дозволить заборонити входження до повітряного простору російських літаків, безпілотників та надасть оборону проти російських ракет», – пояснив генерал.

Він зауважив, що вже зараз Україна дуже ефективно використовує існуючі системи, зокрема SА-6, С-300 та інші. Вони дозволили українській стороні ефективно знизити російську перевагу у повітрі та, як наслідок, ускладнили комбіноване маневрування російських військ.

Сьогодні у Брюсселі відбулася вже шоста зустріч Контактної групи по Україні під егідою США («Рамштайн»), в якій взяли участь політики та військові керівники 50 країн, включаючи союзників по НАТО та країни-партнери. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цю зічтріч «історичною», натякнувши, що вдалося ухвалити рішення для посилення протиповітряної оборони України.

«Ця зустріч історична, тому що ухвалюються рішення для «закриття» українського неба. Посилення системи ППО – це те, що нам потрібно. Ми в постійному діалозі з нашими союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов з Джейком Салліваном (радник із Нацбезпеки США – ред.)», – написав у Twitter Єрмак.

«Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу», – зазначив у вечірньому зверененні президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що в постачанні зброї Україні акцент буде на системах ППО.