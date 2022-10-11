ЗРК NASAMS

Президент США Джозеф Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи найсучасніші системи протиповітряної оборони. Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Американський президент наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію.

У розмові з українським колегою Володимиром Зеленським він висловив своє засудження ракетних ударів, завданих Росією по Україні, в тому числі по Києву, та висловив співчуття рідним і близьким загиблих і поранених у результаті російських атак.

Президент США також вказав на важливість притягнення Росії до відповідальності за її військові злочини та звірства та надання Україні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

До слова, 6 жовтня видання Politico повідомило, що Україна змінила перелік пріоритетної зброї для отримання в Сполучених Штатів із наближенням зими. Тепер перші місця там посідають системи протиповітряної оборони, оскільки Росія, ймовірно, активізує ракетні удари по інфраструктурі.