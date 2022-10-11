IRIS-T SLM є найсучаснішою системою ППО Німеччини

Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM. За інформацією німецького видання Der Spiegel, передача відбулася у вівторок біля польсько-українського кордону. Офіційного підтвердження з української сторони наразі нема.

Видання зазначає, що таким чином федеральний уряд Німеччини дотримав обіцянку, яку канцлер Олаф Шольц дав на початку червня. Спочатку перша передача ППО планувалася на листопад. Потім системи обіцяли передати до кінця літа, але поставки затримувалися. Після російського масованого обстрілу 10 жовтня міністерка оборони Крістін Ламбрехт (SPD) сказала, що Німеччина надасть одну із чотирьох систем вже найближчим часом, щоби українці могли ефективніше захищатися від російських обстрілів.

Система ППО може захистити від атак літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет малої дальності

За словами федерального уряду, ця зброя є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Вартість системи 140 млн євро.

IRIS-T SLM виробляється німецькою компанією Diehl і може використовуватися для протидії ракетам на висоті до 20 км і на відстані до 40 км. Батарея IRIS-T SLM може мати до 10 пускових установок із 80 ракетами. Повна система SLM складається з фактичної ракети «земля-повітря» (IRIS-T SL) і різних радіолокаційних систем і систем наведення. За інформацією виробника, система протиповітряної оборони забезпечує захист від атак літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет малої дальності.

Загалом Україна має отримати від Німеччини чотири такі системи.

Наразі офіційного підтвердження від української сторони ще немає.