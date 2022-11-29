РСЗВ LRU призначена для виконання бойових завдань з ураження і знищення із закритих вогневих позицій

Франція передала Україні нову реактивну систему залпового вогню LRU. Про це 29 листопада повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, французька гармата вже прибула в Україну. Він подякував міністру оборони Себастьєну Лекорню, уряду і народу Франції.

«В Україну прибув четвертий брат з родини "Довгої руки" – LRU з Франції. Українська армія тепер ще потужніша для стримування та знищення ворога. Це видимий результат дружби між президентами Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном», – повідомив Олексій Резніков у Twitter.

Франція анонсувала передачу Україні системи залпового вогню LRU у жовтні. Також Франція вивчає можливість передачі Україні ракет класу «земля-земля», таких як LRU. Загалом Україна отримала від Франції вже чотири таких РСЗВ.

РСЗВ LRU – це модернізована версія американської M270. Вона призначена для виконання бойових завдань з ураження і знищення із закритих вогневих позицій на відстані від 2 до 500 км. Її можна використовувати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Одна така установка може нести до 12 ракет.