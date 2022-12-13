Іран, побоюючись міжнародної негативної реакції, хоче обмежити радіус дії ракет, які він планує надати Росії для війни в Україні, повідомило Axios із посиланням на чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників, які цитують звіти розвідки.

Постачання Іраном балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради безпеки ООН і запустити механізм, який знову запровадить санкції ООН проти Ірану, пише видання.

Четверо ізраїльських чиновників заявили, що міжнародний тиск не повністю стримав Тегеран від планів відправити ракети до Росії, і він має намір продовжити поставки найближчим часом. Але, намагаючись пом’якшити міжнародні наслідки і не порушувати резолюцію Ради безпеки, Іран планує надати Росії лише ракети з дальністю менше ніж 300 кілометрів, і модифікувати інші ракети, щоб вони залишалися в межах резолюції, заявили ізраїльські посадовці. Зокрема, йдеться про ракетну систему Fateh-110, яка має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують модифікувати її, щоб вона не порушувала резолюцію.

Офіційні особи додали, що спочатку іранці також розглядали можливість надати Росії ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів, але більше це не розглядають.

Як пише Axios, Міністерство закордонних справ Ірану і речник представника Ірану в ООН не відповіли на запити про коментарі.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що сподіваються використати нинішню увагу до допомоги Ірану російські агресії як засіб посилення міжнародного тиску на Тегеран.

Нагадаємо, Росія з вересня запускає по Україні іранські бойові дрони Shahed-136, які отримала влітку. Також відомо, що Росія замовила в Ірану ще сотні безпілотників і балістичних ракет.