Росія намагається отримати в Ірану сотні балістичних ракет. Загалом у найближчі місяці Іран збільшить військову підтримку Росії. Про це у звіті британської розвідки, опублікованому 10 грудня.

У звіті зазначається, що з часу повномасштабного російського вторгнення в Україну, Іран став одним із головних військових союзників Росії.

«Підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте найближчими місяцями: Росія намагається отримати більше зброї, зокрема сотні балістичних ракет», – вважає британська розвідка.

Союзники припускають, що натомість Росія планує запропонувати Ірану військову та технічну підтримку, яка змінить їхні стосунки в галузі оборони. Наразі ж, на думку розвідки, Росія, ймовірно, витратила більшу частину власних балістичних ракет малої дальності SS-26 «Іскандер», які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 км.

«Якщо Росії вдасться поставити на озброєння велику кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій національній інфраструктурі України», – прогнозують у розвідці.

Зазначимо, що в жовтні стало відомо, що Росія домовилась з Іраном про поставку балістичних ракет класу «земля – земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. До Росії ракети постачатимуть повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

На початку грудня Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет.