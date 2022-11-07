Росія домовилася про балістичні ракети з Іраном

Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія домовилася про поставку не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

«Про балістичні ракети теж з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне Москви з Тегераном, так само Каспійське море», – сказав Юрій Ігнат.

Військовий не зміг уточнити, скільки саме Іран може поставити цих балістичних ракет.

«Є сам факт, що вони будуть, що це ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів… Це нова загроза так само, як і Shahed. На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску», – розповів Ігнат.

Він наголосив, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або безпілотники.