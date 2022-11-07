Ракетні запаси росіян стрімко вичерпуються, а ракет до комплексів «Іскандер» у них залишилося лише 120. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України країна-терорист використала близько 80% своїх сучасних ракет.

Таким чином, за даними ГУР, у Росії залишилося 120 ракет до «Іскандерів». На початку вересня повідомлялось про наявність до 200 таких ракет в РФ. До війни російські боєзапаси до цього ракетного комплексу оцінювались в понад 900 ракет.

Також, за словами Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.