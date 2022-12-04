Сполучені Штати Америки зосередяться на тому, щоб зривати поставки зброї з Ірану до Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на спеціального посла США з питань Ірану Роберт Маллі.

Крім того, американська сторона буде підтримувати іранських протестувальників, які виступають проти режиму.

За словами Міллі, США зосередяться саме на цьому, а не на переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди, які загальмувалися через Тегеран.

«Іран не зацікавлений в угоді, і ми зосереджені на інших речах. Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу», – сказав Маллі.

США мають на меті «зірвати, затримати та санкціонувати» поставки зброї до Росію з Ірану. А якщо Тегеран надаватиме Москві ракети або допомагатиме із будівництвом військових виробничих об’єктів на території РФ, то це буде «перетином нових ліній».

Як відомо, Іран нарощує збагачення урану та обмежує міжнародний моніторинг. Для відновлення ядерної угоди Тегеран вимагає, аби МАГАТЕ припинила своє розслідування, проте США відкидають таку умову.

«У чому сенс? Чому ми повинні зосереджуватися на цьому, якщо Іран повертається з неприйнятними вимогами? На цей час ми не збираємося зосереджуватися на ядерній угоді, тому що ми не можемо продовжувати повертатися назад, а потім бути обіграними», – наголосив Маллі.