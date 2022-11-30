Іран ще не поставив Росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, хоч проект їх поставки вже затверджений. Про це 30 листопада в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Вадим Скібіцький.

За його словами, Росія проводила з Іраном переговори про постачання балістичних ракет та має проєкти відповідних угод.

«Але на сьогоднішній день постачання такого озброєння ми не зафіксували», – повідомив представник ГУР.

Зазначимо, що в жовтні стало відомо, що Росія домовилась з Іраном про поставку балістичних ракет класу «земля – земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. До Росії ракети постачатимуть повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Своєю черго, Ізраїль пообіцяв Україні високоточні ракети, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети.