Іран звернувся до Росії по допомогу у придушенні народного повстання, попросивши надати обладнання, а також скерувати радників

Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання шляхом навчання та надання обладнання для боротьби з масовими заворушеннями. Про це повідомляє Iran International.

Повідомляється, що іранський режим попросив Москву надіслати радників, оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками та стурбований обмеженими ресурсами як у живій силі, так і в техніці.

Секретні файли, які отримало видання, також свідчать про те, що Тегеран покладається на інформацію з Москви, щоб оцінити власну внутрішню ситуацію. У документах є згадки про те, що Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки характеру та сили протестного руху.

Зазначимо, що раніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Москва, можливо, допомагає Ірану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.

Окрім того, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі також заявляв, що Білий Дім впевнений у допомозі Росії в придушенні протестів.

Він назвав це «ще одним прикладом того, як Росія та Іран зараз працюють разом, щоб порушити не лише права людини та громадянські права людей в Ірані, але й поставити під загрозу життя українців.

Нагадаємо, з вересня в Ірані тривають масові протести через смерть 22-річної Махси (Джини) Аміні із Саккеза (Курдистан). 13 вересня вона приїхала в Тегеран із сім'єю і її затримали за нібито неправильне носіння хіджаба. Родичам сказали, що її відпустять після "сеансу перевиховання". За словами свідків, Аміні побили у фургоні для затриманих, а за три дні після затримання вона померла. Поліція факт побиття заперечує, заявляючи, що студентка померла від серцевого нападу. 17 вересня Аміні поховали.

Після її смерті почалися протести проти обмежень свобод в Ірані, зокрема жорстких правил носіння одягу. Мітинги охопили більшість провінцій Ірану. За оцінкою Reuters, це наймасовіші мітинги із 2019 року, коли в Ірані відбувалися протести через ціни на пальне. Тоді під час придушення мітингів було вбито, за даними агентства, приблизно 1500 людей.

За даними правозахисників HRANA станом на 3 грудня, на нинішніх протестах загинуло вже 469 людей, 64 із них – діти. Під арешти потрапило понад 18 тис. людей. Офіційна влада говорить про смерть приблизно 200 людей.