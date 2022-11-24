Данілов попередив, що будь-які інші іранці на окупованій українській території, які допомагають РФ, також будуть мішенню

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов підтвердив, що українські військові вбили іранських інструкторів, які навчали росіян пілотувати дрони-камікадзе «Shahed-136» у Криму. Про це пише британське видання The Guardian.

Він і попередив, що будь-які інші іранці на окупованій українській території, які підтримують вторгнення Москви, також будуть мішенню.

Олексій Данілов, заявив, що іранці були присутні в Криму, щоб допомогти Росії пілотувати озброєні безпілотники Shahed-136, надані урядом Тегерана.

Видання нагадує, що у жовтневих повідомленнях ізраїльської преси говорилося про 10 вбитих через удари українських військових в окупованому Криму.

«Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити», – сказав Данілов.

Зазначимо, що раніше видання The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх офіційних осіб США, поінформованих про секретні дані розвідки, писало, що іранські інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базується багато безпілотників з моменту доставки з Ірану. Інструктори належали до Корпусу вартових Ісламської революції, підрозділу іранської армії, визнаного США терористичною організацією.

Коли Іран розгорнув першу партію безпілотників у Росії, помилки російських операторів зробили їх неефективними. За словами американських чиновників, через механічні проблеми дрони мало використовувались.

Спочатку Росія відправила свій персонал до Ірану для навчання на безпілотниках. Але оскільки проблеми тривали, Іран вирішив надіслати своїх інструкторів до Криму.

За словами офіційних осіб, іранський персонал перебуває далеко від лінії фронту та направлений, щоб навчати росіян керувати безпілотниками. Невідомо, чи керують дронами самі інструктори. Наразі не було зрозуміло, скільки інструкторів надіслав Іран.

Нагадаємо, спочатку росіяни почали використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Пізніше в них також з'явилися менші Shahed-131. Також російська армія почала використовувати іранські бронежилети і шоломи.

Окрім того, повідомлялося, що Росія має отримати від Ірану ракети класу «земля-земля» Fateh і Zolfaghar. За інформацією «Укрінформу», у вівторок, 8 листопада, під час прес-конференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США не має інформації, яка підтверджувала би передачу Тегераном балістичних ракет Росії для їх використання у війні в Україні.

Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. Нещодавно він таки визнав, що постачав їх, проте стверджував, що робив це перед початком повномасштабного вторгнення РФ.