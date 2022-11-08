Росія перевезла до Ірану 140 млн євро готівкою та зразки британської й американсьбкої зброї, які були захоплені в Україні. За це Іран надав РФ безпілотники, які використовує для ударів по українській інфраструктурі. Про це виданню Sky News анонімно розповіло джерело у сфері безпеки, повідомила «Європейська правда».

Британський телеканал отримав фото, де зафіксовано рух двох російських літаків Іл-76 20 серпня в Тегерані. Фото нібито було зроблене в аеропорту Тегерана 20 серпня о 03:32 ранку за місцевим часом. Два літаки Іл-76 нібито привезли в Іран готівку й західну зброю: британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger. Через кілька годин вони покинули аеропорт з іранськими дронами.

Джерело повідомило, що літак Іл-76, ймовірно, доставив готівку та зброю до Ірану

Джерело видання повідомило, що зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії і США, призначеної для українських військових, яка «потрапила в російські руки». Ймовірно, її передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Зазначається, що у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel, а наступного року оголосили про створення копії.

Видання зазначає, що у відповідь на постачання західної зброї та готівки Іран передав Росії понад 160 безпілотних літальних апаратів. Це 100 дронів-камікадзе Shahed-136, які використовуються РФ для нанесення ударів по Україні, а також 60 безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, що здатні скидати боєприпаси.

Також джерело Sky News стверджує, що за останні кілька днів між Тегераном і Москвою було досягнуто домовленості про подальше постачання безпілотників на суму 200 млн євро. Зазначається, що з 20 серпня вже щонайменше п'ять російських літаків перевезли безпілотники з Ірану до РФ. В українській розвідці також повідомили, що у Росію планується відправка ще понад 200 іранських дронів.

В МЗС України та Офісі президента заявили, що постачання Іраном зброї РФ для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Нагадаємо, спочатку росіяни почали використовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Пізніше в них також з'явилися менші Shahed-131. Також російська армія почала використовувати іранські бронежилети і шоломи.

Окрім того, повідомлялося, що Росія має отримати від Ірану ракети класу «земля-земля» Fateh і Zolfaghar. За інформацією «Укрінформу», у вівторок, 8 листопада, під час прес-конференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Міністерство оборони США не має інформації, яка підтверджувала би передачу Тегераном балістичних ракет Росії для їх використання у війні в Україні.

Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. Нещодавно він таки визнав, що постачав їх, проте стверджував, що робив це перед початком повномасштабного вторгнення РФ.