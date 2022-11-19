Росія використовує проти України дрони-камікадзе іранського виробництва з середини вересня

Росія домовилася з Іраном про виробництво ударних безпілотників у РФ. Про це у суботу, 19 листопада, повідомило видання The Washington Post із посиланням на три анонімні джерела, знайомі з даними розвідки США та союзників.

За даними WP, угоду остаточно затвердили на початку листопада у Ірані. Виробництво іранських безпілотників у Росії має розпочатися упродовж найближчих місяців.

Видання стверджує, що з серпня російська армія використала проти України близько 400 дронів іранського виробництва. Однак, і Росія, і Іран офіційно заперечують постачання озброєння до Росії.

«Перенесення виробництва до Росії може захистити Іран від нових санкцій, очікують в Тегерані. Однак достеменно невідомо, що саме Тегеран розраховує отримати від Москви в обмін на угоду», – йдеться в повідомленні The Washington Post.

Попередньо, Кремль пропонує дипломатичну та економічну підтримку, які мають допомогти пом’якшити міжнародний тиск на Іран. Наразі не відомо, які саме безпілотники виготовлятимуть російські підприємства.

Нагадаємо, що з середини вересня Росія почала використовувати у війні проти України безпілотники-камікадзе Shahed-131/136, названі Росією «Герань-1» і «Герань-2, та багатоцільові дрони Mohajer-6.

Офіційно Іран заперечує постачання зброї Росії, яку вона використовує у війні з Україною, однак іранське МЗС все ж визнало, що що Іран передав Росії певну кількість безпілотників до початку повномасштабної війни