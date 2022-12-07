Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до Росії

Влада Росії знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну. Про це повідомляє німецька газета Zeit.

«Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до Росії», – пише видання з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

За словами дипломата, йдеться про «сотні» ракет і дронів, які поки що є тільки на папері.

«Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є у списках замовлень РФ», – поділилося джерело в Нью-Йорку.

Зазначимо, що у серпні 2022 року Іран передав Росії Shahed-136 та інші безпілотники, які ворог використовував для атак на військові та цивільні об'єкти в Україні. Росія ж в обмін на «шахеди» перевезла до Ірану 140 млн євро готівкою та кілька захоплених в Україні зразків британської та американської зброї.

D жовтні стало відомо, що Росія домовилась з Іраном про поставку балістичних ракет класу «земля – земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Ці балістичні ракети малої дальності здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км відповідно. До Росії ракети постачатимуть повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії. Водночас США попередили Іран, що зриватимуть поставки зброї до Росії.