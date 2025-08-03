Руслан Ротань спробує повторити з житомирцями свій торішній успіх

У неділю, 3 серпня, львівські «Карпати» у першому турі УПЛ зіграють з житомирським «Поліссям». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром матчу буде Дмитро Панчишин (Харків), а за VAR відповідатиме Микола Балакін (Київська область).

«Карпати» до сезону готувалися в Австрії. У межах закордонного збору «леви» зіграли чотири спаринги: з австрійським «Вольфсбергером» (3:3), угорським «Дьйором» (1:2), «Аль-Шарджею» з ОАЕ (1:1) та англійським «Лестером» (1:2). До матчу «Карпати» підходять з суттєвими втратами – через травми команді не допоможуть захисники Андрій Булеза, Олексій Сич та Тимур Стецьков, а також вінгер Ілля Квасниця.

Своєю чергою «Полісся» вийшло з відпустки ще в середині червня і вже встигло зіграти два офіційних матчі. В межах 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій підопічні Руслана Ротаня вибили андоррську «Санта-Колому» (1:2, 4:1). Варто зазначити, що в останньому поєдинку серйозної травми зазнав ключовий захисник «вовків» Лукас Тейлор.

Цікаво, що востаннє Руслан Ротань програвав в УПЛ 11 травня якраз на стадіоні «Україна» – тоді його «Олександрія» поступилася «Карпатам» з рахунком 1:2.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Карпати». На перемогу львів’ян дають 2,27, тоді як успіх житомирців оцінюють у 3,35. Нічия котирується в 3,30. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,36, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,59.

Найбільше м’ячів у «Полісся» чекають від Олексія Гуцуляка (2,00) та Олександра Філіппова (2,20). У «Карпат» вірять у бомбардирський талант Ігора Невеша (2,50).

Де дивитися матч 1-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Поліссям»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.