«Зелено-білі» з поразки стартували в УПЛ

У неділю, 3 серпня, львівські «Карпати» на своєму полі приймали житомирське «Полісся». Попри свіжість левів, для яких цей матч став першим офіційним у новому сезоні, сил і майстерності успішно протистояти команді Руслана Ротаня, яка на тижні грала в єврокубках, не вистачило.

УПЛ, 1-й тур

«Карпати» (Львів) – «Полісся» (Житомир) – 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (п.)

Нереалізований пенальті: Філіппов, 89 (Полісся)

«Полісся» швидко вийшло вперед: після удару Назаренка кіпер «Карпат» відбив м'яч ліворуч і Крушинський з гострого кута добив сферу у сітку. На щастя для вболівальників «левів» арбітр переглянув відеоповтор і зафіксував порушення правил з боку Лєднєва, скасувавши взяття воріт.

Згодом Краснопір втікав на побачення з голкіпером, але в останній момент оступився. Був шанс відзначитись і в Альвареса, який був першим на підбиранні й бив низом у правий кут – Кудрик у падінні м’яч забрав.

В середині тайму Михайліченко прострілив у штрафний з лівого флангу на Гайдучика і новачок «Полісся», на мить випередивши Педросо, зробив рахунок 1:0. На 37-й хвилині рефері зафіксував гру рукою в Бабогло у власному штрафному і поставив пенальті у ворота «Карпат» – Назаренко впевнено подвоїв перевагу житомирців.

По перерві вже Краснопір опинився на газоні у карному «Полісся» після того, як Сарапій ледь не зняв з нього футболку, але рефері порушення не помітив. Згодом Лєднєв зіграв рукою у власному штрафному, проте арбітр не побачив порушення правил.

Наприкінці матчу Філіппов увірвався у штрафний, але сам не бив, а віддав в центр, де захисник м'яч перехопив і вибив. Гуцуляк летів на добивання і врізався в ногу Бабогло, який поспішав вибити м’яч. Арбітр вдруге вказав на позначку, але Філіппов переграти Домчака не зміг. Прикра поразка «Карпат» і вдалий дебют Руслана Ротаня в житомирському клубі в УПЛ.