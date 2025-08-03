Дебютант елітного дивізіону не зумів втримати свої ворота на замку

У неділю, 3 серпня, кам’янець-подільський «Епіцентр» у дебютному матчі в УПЛ приймав «Шахтар». Підопічні Сергія Нагорняка тримались майже весь поєдинок, однак не змогли вистояти під шквальними атаками «гірників».

УПЛ, 1-й тур

«Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Гол: Еліас, 79

«Шахтар» з перших хвилин взяв м'яч під свій контроль – «Епіцентр» зустрічав суперника на своїй половині поля. На 7-й хвилині Аліссон навішував у штрафний, а Бондаренко замикав головою – повз стійку. Згодом Егіналдо увірвався у штрафний правим флангом і намагався прострілити, але спробу було заблоковано.

В середині тайму команди обмінялись небезпечними ударами – Янаков метрів з 25-ти пробив неточно, а постріл Матвієнка у відповідь відбивав перед собою голкіпер. Незадовго до перерви іспанський легіонер господарів Хоакін спочатку змусив Різника витягувати м’яч з нижнього кута, а згодом влучив у поперечину. На останній хвилині Траоре міг забивати «у роздягальню», замикаючи головою навіс з кутового, але воротар відбив м’яч, який летів над ним.

По перерві Аліссон сильно пробив низом з-за меж штрафного – голкіпер відбив, а захисник підчистив. За мить «Шахтар» зумів пробити оборону суперника: воротар відбив удар Судакова прямо на Марлона і той спрямував сферу у сітку. Арбітр, однак, взяття воріт скасував через офсайд. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Марлон потужно стріляв метрів з 13-ти, але знову влучив у захисника. За мить Аліссон після передачі Судакова пробив впритирку зі стійкою.

За десять хвилин до завершення матчу «Шахтар» таки реалізував свою ігрову перевагу в забитий гол. Марлон запустив Коноплю правим флангом, той увірвався у штрафний, навісив у центр і Еліас головою елегантно замкнув у сітку. На 90-й і 91-й хвилинах Педрінью і Еліас виходили сам на сам з голкіпером, але влучили у воротаря.

Як наслідок, перемога «Шахтаря» і наразі стовідсотковий результат Арди Турана на чолі «гірників».