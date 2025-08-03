Містечко Тартаків на півночі Львівщини, недалеко від Сокаля, свого часу мало укріплений ринок з ратушею та оборонний замок. Це був додатковий захист на підступах до Кристинополя з півночі. ZAXID.NET розповідає про його втрачені та збережені памʼятки і привидів, про які писав Мазох.

Втрачені ратуша і статус міста

Містечко відоме з XV століття, його назва походить від слова «тартак» – тобто лісопильня. Через два століття Тартаків отримав магдебурзьке право, що дало право проводити ярмарки і поштовх до розвитку. Поступово ринкова площа обростала камʼяницями, де відкривали склади і крамнички.

Те, що Тартаків був містом, доводить наявність на ринку ратуші з вежею і годинником на ній. У ній засідав магістрат. На ринок можна було потрапити через пʼять брам, а довкола були оборонні фортифікації.

Ринок Тартакова (фото з Мандрівок старим кордоном)

Як і у Варяжі, Тартаків поділявся на село і місто. Поруч був ще один присілок Тартаковець.

Ратушу зруйнували обстріли під час Другої світової війни, після неї руїни остаточно розібрали. Разом з ратушею Тартаків втратив і статус міста. Після війни він став селом Сокальського району.

Ратуша в Тартакові (фото з Вікіпедії)

Костел з історичними фресками

Деревʼяний костел святого Архангела Михаїла існував ще з XV ст., згодом його замінили мурованим, який кілька разів перебудовували. У середині XVIII ст. його відновили за кошти Потоцьких, надавши рис бароко. Свого часу при храмі працювала «Колеґія школьна».

Костел Тартакова (фото з Мандрівок старим кордоном)

Як припускають дослідники, автором розписів, ймовірно, був львівський майстер Томаш Гертнер, хоча деякі джерела зазначають його вчителя Станіслава Строїнського. На склепінні частково збережена намальована сцена облоги Тартакова татарами та її героїчна оборона місцевою залогою і мешканцями. Як пише на сайті Krystynopol.info Олена Замойська, на ній художник зобразив ринок містечка і впізнавану ратушу, але фреска потрохи відшаровується зі склепіння.

Оборона Тартакова на розписі костелу (фото ZAXID.NET)

1889 року стінопис реставрував український художник Теофіл Копистинський. У костелі була чудотворна ікона Непорочного зачаття Діви Марії, що робило Тартаків місцем паломництва вірян. Її вивезли до Польщі, зараз у селі є її копія, коронована Папою Римським.

Нині костел потрохи відновлюють. Вже поштукатурений фасад і відновлені вежі та дах, втім інтерʼєрні розписи радше перемальовують, ніж реставрують. У 2020 році костел Святого Архистратига Михаїла у Тартакові проголосили санктуарієм Божої Матері Зцілення Хворих.

Оборонний замок з розкішною бібліотекою

Замок у Тартакові збудували у другій половині ХVII ст. Потоцькі, за яких місто активно розвивалося. Він був оточений глибоким ровом з водою, перед воротами була тераса з квітами та алея високих дерев. Ймовірно, що крім замкового комплексу, існували ще й службові приміщення, які утворювали двір. За спогадами сучасників, замок не вирізнявся пишністю та складністю будівлі, однак вражав своїм наповненням. Мацей Стенчинський писав, що замок в Тартакові був достатньо великим і оборонним, його кімнати прикрашені вишуканим розписом «альфреско» і дорогоцінними текстильними шпалерами. Там була «добірна бібліотека» і «картини великої вартості» – Лампі й Баччареллі (портретист, придворний художник короля Станіслава Августа Понятовського).

Ратуша та замок на панорамі Тартакова (малюнок Мацея Стенчинського, 1847, з сайту Krystynopol.info)

«За часів Францішка Салезія Потоцького (ХVIII ст.) у тартаківському замку збирались вельможі із різних місцевостей на відпочинок та прийоми, навідувалася італійська опера, творило чимало визначних художників. Тут була рідкісна книгозбірня, навіть дзеркальна зала. Знаємо, що було чимало картин, які пізніше перейшли у спадок до наступних власників маєтку. При замку також працювала фабрика суконних виробів», – розповіла історикиня Оксана Лобко на сайті Krystynopol.info.

Палац у стилі казино

У наступні століття власники Тартакова перебудовували його, а в кінці ХІХ ст. графи Лянцкоронські на його підмурівках звели розкішний палац, який взорувався на французькі необарокові будівлі. Автором проєкту був архітектор Вінцент Равський, який орієнтувався на «Casino de Paris» у Монако. Фасад прикрасили ліпниною, фігурами двох «атлантів» (теламонів) над балконом, на вежі був годинник. Парк довкола палацу старіший за нього.

Атланти палацу Тартакова (фото 1918 року Національної бібліотеки Польщі, з сайту Krystynopol.info)

Оксана Лобко припускає, що, ймовірно, саме про Тартаківський замок 1840-х років у своєму творі «Мертві ненаситні» писав Леопольд фон Захер-Мазох (хоча історики це не підтвердили): «Неподалік від маєтку N, на широкому пологому плато самотньо стояв напівзруйнований замок Тартаків, про який серед народу ходили моторошні легенди… Нагорі бачили старого сивого чоловіка, ніби каштеляна. Він одягнений так, як одягалися сотні років тому. Селяни твердять, що йому тисяча літ, а у великій чудово збереженій залі замку стоїть дивовижної краси мармурова жінка з мертвими білими очима. Деколи, уночі, вона оживає і гуляє похмурими коридорами у супроводі численних примар, і тоді чуються дивні голоси: дике виття, жалісний плач, солодкі манливі звуки».

Останню власницю Тартакова Марію Урбанську совєти вивезли до Сибіру, а в її палаці розмістилися військові та контора колгоспу. Потім це була школа. Коли її перенесли, в палаці виникла пожежа.

Надією для памʼятки було її передання в концесію у 2000-х, однак в цей період там нічого не зробили. Волонтери проєкту «Спадщини.ua» відчистили територію від самосіву. Перед палацом відкрився круглий басейн фонтану і мощена цеглою доріжка від вʼїзної брами.

Стан Тартаківського палацу у 2025 році (фото ZAXID.NET)

Нині від колишнього оборонного замку Тартакова збереглися лише частина мурів. У стані руїни і новіший палац. Його вишукана барокова вежа, що ще кілька років тому була ціла, теж зруйнована. У наш час на місці колись розкішного маєтку місцеві пиячки проводять своє специфічне дозвілля.