На нафтобазі «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт» спалахнув один резервуар

В ніч на неділю, 3 серпня, безпілотники масовано атакували російське курортне місто Сочі. В Адлерському районі спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють російській телеграм-канали та мер Сочі Андрєй Прошунін.

Відомо, що атака на Сочі почалася близько 02:15, згодом мешканці повідомили про близько 20 вибухів. Внаслідок обстрілу на нафтобазі в Адлерському районі сталося займання резервуара з паливом. Рятувальники виїхали для ліквідації наслідки пожежі, зазначають, що на місці працювали 127 людей і 35 одиниць техніки.

Згодом стало відомо, що на нафтобазі «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт» спалахнув один резервуар із нафтопродуктами об'ємом 2 тис.3. Крім того, на одній із вулиць уламки дронів пошкодили 5 гаражів та магазин. Попередньо, постраждалих немає.

Відзначимо, що нафтобаза розташована недалеко від аеропорту в Адлері. Під час атаки «Росавіація» тимчасово вводила обмеження на приймання та відправлення літаків звідти.

Під ударом був вночі також Воронеж. За словами губернатора Алєксандра Гусєва, внаслідок атаки загорілися приватні будинки та господарські будівлі. Чотири людини зазнали поранень.

Міноборони Росії стверджує, що протягом ночі ППО ліквідувала 93 безпілотні літальні апарати:

60 – над акваторією Чорного моря,

18 – над територією Воронезької області,

7 – над територією Бєлгородської області,

3 – над територією Брянської області,

2 – над територією Курської області,

1 – над територією Нижегородської області,

1 – над територією Краснодарського краю,

1 – над територією Криму.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня низку регіонів Росії атакували безпілотники, на кількох підприємствах і біля військового аеродрому спалахнули пожежі.