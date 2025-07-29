Безпілотник впав неподалік одного з житлових будинків

В ніч на вівторок, 29 липня, у Мінську нібито зафіксували перший випадок збиття невідомого безпілотника. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

Міноборони Білорусі заявило, що засоби радіоелектронної боротьби знешкодили безпілотник у повітряному просторі над Мінськом близько 02:33 29 липня. За даними відомстві, обійшлося без потерпілих, він впав неподалік одного з житлових будинків.

Білоруський режим зазначив, що вживає заходів щодо посилення контролю за повітряним простором.

Згодом Слідком Білорусі опублікував фото дрона, на якому є написи українською мовою.

Фото Слідкому Білорусі, безпілотник, який нібито збили у Мінську 29 липня

Слідчі написали, що на місці падіння вилучили фрагменти корпусу і крил БпЛА, його двигун, навігаційні прилади та бойову частину. Дрон нібито був оснащений тротилом і великою кількістю уражальних елементів у вигляді металевих кульок.

Фото Слідкому Білорусі, безпілотник, який нібито збили у Мінську 29 липня

«Наразі Слідчий комітет у взаємодії із зацікавленими державними органами встановлює всі обставини того, що сталося», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, під час масованої комбінованої атаки на Україну 12 липня білоруський вертоліт збив один з російських дронів, який летів атакувати Україну.