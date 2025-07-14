Гелікоптер Мі-24 ВПС Білорусі

Під час масованої комбінованої атаки на Україну 12 липня білоруський вертоліт збив один з російських дронів, який летів атакувати Україну. Про це в понеділок, 14 липня, повідомили «Бабель», «Суспільне» та низка українських медіа з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Гелікоптер Мі-24 Військово-повітряних сил Білорусі 12 липня атакував та знищив ударний безпілотник росіян типу «гербера» (російський аналог іранського «шахеда»). За даними джерел, тоді у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські дрони.

Як повідомляється, вертоліт доповів про виявлення та знищення цілі. Уламки збитого дрона впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, уночі та під ранок 12 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом були Львів, Чернівці, Луцьк, Харків та Дніпропетровщина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська випустили по Україні 26 ракет та майже 600 БпЛА. Унаслідок російської атаки у Чернівцях загинули 43-річний чоловік та 26-річна дівчина.