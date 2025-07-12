Наслідки російської атаки на Чернівці 12 липня 2025 року

У ніч на 12 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну. Загалом від сьогоднішнього російського удару постраждали Львів, Луцьк, Чернівці, Харків та Дніпропетровщина. Про це повідомили Повітряні сили та місцева влада.

З 18:00 11 липня російські окупанти атакували Україну 623 засобами повітряного нападу, а саме:

597 ударними безпілотниками типу «шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із російських Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрові. ПС зафіксували 339 «шахедів»;

26 крилатими ракетами Х-101 із території Саратовської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 344 ворожі цілі:

319 БпЛА типу «шахед»;

25 крилатих ракет Х-101.

Ще 258 дронів-імітаторів було локаційно втрачено або подавлено засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у п’яти локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях, кажуть у Повітряних силах.

Найбільших втрат через російську атаку зазнали Чернівці – загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Четверо людей перебувають у тяжкому стані, ще десятеро – поранені. Пошкоджено також дитячий садок, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

На відео – наслідки удару по Чернівцях 12 липня

У Львові за допомогою до медиків звернулись десять людей, серед яких – двоє дітей. Трьох людей госпіталізували.

Шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях, повідомив Максим Козицький.

У місті також пошкоджено 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та два промислових об’єкти. Також ушкоджень зазнали елементи фасаду і вікна навчальних корпусів Львівської політехніки.

Детально про наслідки влучань – читайте за посиланням.

У відповідь на чергову масовану повітряну атаку президент Володимир Зеленський закликав світ та міжнародних партнерів запровадити «жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає “русскім” виробляти дрони та заробляти на нафті».

«Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя», – додав Володимир Зеленський.