Під ударом опинилося підприємство в Новокуйбишевську

У ніч на 2 серпня низку регіонів Росії атакували безпілотники, на кількох підприємствах і біля військового аеродрому спалахнули пожежі. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вночі 2 серпня вибухи лунали в Самарській області, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ. Губернатор В’ячєслав Федорищев заявив, що під ударом опинилося підприємство в Новокуйбишевську. Після атаки в області ввели тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а в місцевому аеропорту «Курумоч» діяли обмеження на зліт і посадку літаків.

Крім цього, в місті Пенза під атакою опинилося підприємство «Електроприбор», яке безпосередньо пов’язане з оборонним сектором росіян. Воно спеціалізується на виробництві елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку. Поруч з ним під обстріл міг також потрапити єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ «Радіозавод».

Тоді як у Рязанській області вибухи пролунали біля аеродрому Дягілево та нафтопереробного заводу. Губернатор Юрій Слюсар заявив, що внаслідок удару загорілася одна з будівель підприємства у селищі Углеродовський.

Міноборони Росії писало, в ніч на 2 серпня ППО нібито ліквідувала 112 українських безпілотників літакового типу:

34 – над територією Ростовської області,

31 – над територією Краснодарського краю,

12 – над територією Воронезької області,

11 – над територією Рязанської області,

5 – над територією Самарської області,

4 – над територією Пензенської області,

2 – над територією Бєлгородської області,

по 1 БПЛА – над територіями Криму та Липецької області,

11 – над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня дрони атакували залізничну інфраструктуру в Росії та на ТОТ Донеччини.