Внаслідок атаки зайнялася сильна пожежа на залізниці в Сальську

У ніч на вівторок, 29 липня, дрони вчергове атакували територію Росії. Цього разу атака припала на місто Сальськ Ростовської області – там зайнялася пожежа на місцевій залізничній станції, повідомила влада Ростовської області.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в Сальську через нічну атаку відбулося загоряння на залізниці. У пресслужбі російської залізниці, внаслідок атаки пошкоджене скління у вагонах пасажирського потяга, а також сталася пожежа у вантажному потязі.

Зазначимо, місцеві телеграм-канали поширюють світлини пожежі та заявляють, що під удар потрапив потяг військового призначення. На оприлюднених світлинах та відео видно високий стовп диму та сильне загоряння в районі залізничних шляхів.

На одному з фото видно, що вогонь охопив вантажний потяг та вантажівку, схожу на ті, які росіяни застосовують для військових дій. Зокрема, вантажівки такого типу можуть застосовуватися для встановлення РСЗВ.

Рух поїздів через станцію Сальськ зупинили. Крім того, місцеві телеграм-канали повідомили про пожежу на залізниці в селищі Орловський

За даними російського міністерства оборони, росіяни нібито перехопили та знищили 74 безпілотників. Найбільше БпЛА атакували Брянську та Ростовську область. У Генштабі ЗСУ на момент публікації атаку не коментували.

Нагадаємо, напередодні, у ніч на 27 липня, безпілотники уразили залізничну підстанцію у Волгоградській області РФ. Через атаку пошкоджене електропостачання контактної мережі залізниці.