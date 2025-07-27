Пожежа на залізничній електропідстанції у Волгоградській області РФ, 27 липня 2025 рік

У ніч неділі, 27 липня, безпілотники атакували електропідстанцію в районі залізниці селища Октябрський Волгоградської області РФ. Про це у соцмережах повідомили місцеві жителі та моніторингові канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що «в результаті падіння уламків дронів порушено електропостачання в контактній мережі залізниці в Октябрському районі».

«Фахівці оперативних і ремонтних служб, а також РЗД проводять роботи на об’єкті з визначення пошкоджень і ліквідації наслідків», – сказав губернатор, додавши, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Через атаку дронів Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) призупиняло польоти в аеропорту міста Волгоград.

У мережі X вже визначили геолокацію, де виникла пожежа – повідомляється, що, ймовірно, загорілась електропідстанція, яка постачає електроенергію залізничним шляхам.

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«Триває системна робота з виведення з ладу важливих залізничних сполучень ворога, які використовуються для перекидання військової логістики», – написали аналітики моніторингового каналу Exilenova+.

Російське міноборони стверджує, що їхня ППО вночі нібито перехопила і знищила 99 безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявляють, що дрони були збиті над:

36 – над Брянською областю,

21 – над Смоленською областю,

10 – над Калузькою областю,

по 9 – над Волгоградською та Ростовською областями,

4 – над окупованим Кримом,

по 2 – над Воронезькою, Курською областями та над акваторією Чорного моря,

по 1 – над територіями Московського регіону, Нижньогородської, Орловської та Тамбовської областей.

Нагадаємо, в суботу, 26 липня, безпілотники уразили одне з ключових підприємств країни-агресора в галузі радіоелектроніки та приладобудування – радіозавод «Сигнал». За даними українських медіа в СБУ, один з ударів припав на корпус, де розташовано дороге імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі, де працює цех радіоелектронних пристроїв.